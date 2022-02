Sanremo | Zalone genio e polemica Stasera Drusilla | Saviano e Cremonini I record del Festival commentati dal vicedirettore di Rai1 LO

Advertising

NicolaPorro : ?? 'Non c'abbiamo capito nu c...'. #Zalone ridicolizza i virologi star a #Sanremo. Imperdibile (VIDEO) ???? - Linkiesta : #Sanremo Day 2 #Amadeus Forlani e l’arte di #CheccoZalone di farci ridere delle cose che ci stanno a cuore Per fo… - stanzaselvaggia : Tra il disastro di Lorena Cesarini e la migliore maschera dell’italiano medio di Zalone: Amadeus. Le mie pagelle di… - morettweet : RT @RaiPlay: La nuova canzone da aggiungere alla playlist?? Guarda la clip integrale qui? - federicosarica : RT @michimas: Caro Zalone, quando tu facevi l’uomo sessuale, a Sanremo noi eravamo già f***i da cinquant’anni -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Zalone

Corriere dello Sport

In queste ore non si fa che parlare di Checco. Il comico, super ospite della seconda serata di, ha smosso le acque scatenando l'indignazione dei virologi. Il suo monologo a favor di telecamere, quelle di Rai 1, ha convinto per metà ...Ieria tutto campo . Dall'apertura sul tema dell'omotransfobia, che ha suscitato non poche ... Il commento dei nostri tre inviati aMauro Cucè, Maria Mascali e Sebastiano Caspanello.La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 è stata caratterizzata dalla noia più ... e soprattutto per l’Adoratissima presenza di Checco Zalone unica vera star della serata. Non mi sono ancora ...La stilista Simonetta Ravizza commenta così all’AdnKronos i look delle prime due serate di Sanremo 2022, che tra lustrini ... Voto 8 per Checco Zalone: “Ho amato molto il contrasto pantalone da ...