Pechino 2022, venerdì 4 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di giovedì 3 febbraio 2022) venerdì 4 febbraio la Cerimonia di Apertura darà ufficialmente il via ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Prima dello spettacolo della Cerimonia, continuano le gare. L'Italia torna sul ghiaccio con Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto del curling. Spazio anche agli azzurri del pattinaggio di figura, impegnati nelle prime gare del team event. Di seguito il programma di giornata con tutti gli italiani in gara. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT PROGRAMMA VENERDI 4 febbraio (giorno 0, orari italiani): Ore 1:35 – CURLING doppio misto (sessione ...

