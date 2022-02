Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann: “A Pechino 2022 obiettivo programma il più pulito possibile, Olimpiadi sempre state il mio sogno” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un sogno che si realizza. Non sta più nella pelle Lara Naki Gutmann, atleta della Nazionale di Pattinaggio artistico pronta ad affrontare il team event di Pechino 2022, in partenza al Capital Indoor Stadium venerdì notte a partire dalle ore 2:55. La pattinatrice delle Fiamme Oro seguita da Gabriele Minchio si presenterà nel ghiaccio della Capitale cinese dopo aver conquistato con merito la leadership del movimento femminile italiano, grazie a una buona tecnica e, soprattutto, una supremazia oggettiva in termini di componenti del programma. Un fattore che ha premiato l’azzurra, spingendola a partecipare a competizioni internazionali blasonate come il World Team Trophy, la rassegna iridata di Stoccolma e i Campionati Europei di Graz 2019 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Unche si realizza. Non sta più nella pelle, atleta della Nazionale dipronta ad affrontare il team event di, in partenza al Capital Indoor Stadium venerdì notte a partire dalle ore 2:55. La pattinatrice delle Fiamme Oro seguita da Gabriele Minchio si presenterà nel ghiaccio della Capitale cinese dopo aver conquistato con merito la leadership del movimento femminile italiano, grazie a una buona tecnica e, soprattutto, una supremazia oggettiva in termini di componenti del. Un fattore che ha premiato l’azzurra, spingendola a partecipare a competizioni internazionali blasonate come il World Team Trophy, la rassegna iridata di Stoccolma e i Campionati Europei di Graz 2019 ...

Advertising

Giornaleditalia : #OlimpiadiinvernaliPechino2022 Olimpiadi invernali Pechino 2022, calendario gare di pattinaggio (artistico non solo) - nigrismi : @GeorgeSpalluto Io credo che una medaglia possa arrivare dal pattinaggio artistico maschile, mi pare che abbiamo due ragazzi in gamba.... - zazoomblog : Pattinaggio artistico Pechino 2022: gli azzurri schierati per la prima giornata del Team Event - #Pattinaggio… - Pier24227949 : Oggi la gradita presenza in B??C del campione mondiale di pattinaggio artistico a rotelle Giovanni Piccolantonio de… - fisritalia : Ivana Colombo Cattaneo di #Milano è stata #pattinatrice negli anni 40. La signora Ivana è stata negli anni '70 CT d… -