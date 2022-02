Mattarella: 'da comunità straniere prezioso apporto a nostro Paese' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Un messaggio di amicizia invio alle numerose comunità straniere presenti in Italia: la loro affezione nei confronti del nostro Paese in cui hanno scelto di vivere e il loro apporto alla vita della nostra società sono preziosi".Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al Parlamento dopo il giuramento. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Un messaggio di amicizia invio alle numerosepresenti in Italia: la loro affezione nei confronti delin cui hanno scelto di vivere e il loroalla vita della nostra società sono preziosi".Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel discorso al Parlamento dopo il giuramento.

