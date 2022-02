Marsiglia vs Angers: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’azione di Ligue 1 del fine settimana prende il via venerdì 4 febbraio quando il Marsiglia accoglie l’Angers al Velodrome Orange cercando di riprendersi dalla deludente sconfitta in settimana. I padroni di casa hanno perso l’opportunità di arrivare secondi dopo aver gettato via un vantaggio martedì, mentre i loro prossimi avversari rimangono nel loro perenne posto a metà classifica. Il calcio di inizio di Marsiglia vs Angers è previsto alle 21 Anteprima della partita Marsiglia vs Angers: a che punto sono le due squadre? Marsiglia Il Marsiglia dovrà lasciarsi alle spalle la frustrazione di metà settimana, dopo essersi lasciato sfuggire un gol di vantaggio nella partita di recupero del giorno 14 in trasferta a Lione. Gli ospiti sono passati in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’azione di Ligue 1 del fine settimana prende il via venerdì 4 febbraio quando ilaccoglie l’al Velodrome Orange cercando di riprendersi dalla deludente sconfitta in settimana. I padroni di casa hanno perso l’opportunità di arrivare secondi dopo aver gettato via un vantaggio martedì, mentre i loro prossimi avversari rimangono nel loro perenne posto a metà classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ildovrà lasciarsi alle spalle la frustrazione di metà settimana, dopo essersi lasciato sfuggire un gol di vantaggio nella partita di recupero del giorno 14 in trasferta a Lione. Gli ospiti sono passati in ...

Advertising

periodicodaily : Marsiglia vs Angers: pronostico e possibili formazioni #4febbraio #ligue1 - Luxgraph : Marsiglia-Angers, ok la 'X' in almeno un tempo di gioco - sportli26181512 : #Marsiglia-#Angers, bianconeri 'abbonati' alla 'X': Thomas Mangani e compagni nelle prime undici trasferte di… - cassapronostici : Pronostico Marsiglia – Angers: OM chiamato a ripartire - zazoomblog : Marsiglia-Angers (venerdì 4 febbraio ore 21): formazioni quote pronostici - #Marsiglia-Angers #(venerdì #febbraio -