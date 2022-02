Malati di Covid-19 lasciati insieme agli altri pazienti: l’indagine sulle Rsa e i 100 morti nelle residenze (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Torino ha portato alla denuncia per frode nelle pubbliche forniture di sette persone. Si tratta dei dirigenti di una società che gestisce Rsa in tutto il Nord Italia, soprattutto nell’hinterland di Torino e Milano, e i direttori di due Rsa operanti nel capoluogo piemontese. Secondo l’accusa i dirigenti avevano inserito nelle Rsa pazienti Covid-19 insieme agli altri Malati senza rispettare le linee guida e i protocolli sanitari. Le indagini erano scattate dagli esposti dei parenti degli anziani deceduti nella prima fase della pandemia all’interno di quelle strutture. Archiviate invece, per l’assenza di qualsiasi tracciamento dei pazienti, le accuse di ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Torino ha portato alla denuncia per frodepubbliche forniture di sette persone. Si tratta dei dirigenti di una società che gestisce Rsa in tutto il Nord Italia, soprattutto nell’hinterland di Torino e Milano, e i direttori di due Rsa operanti nel capoluogo piemontese. Secondo l’accusa i dirigenti avevano inseritoRsa-19senza rispettare le linee guida e i protocolli sanitari. Le indagini erano scattate desposti dei parenti degli anziani deceduti nella prima fase della pandemia all’interno di quelle strutture. Archiviate invece, per l’assenza di qualsiasi tracciamento dei, le accuse di ...

