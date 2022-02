Lorena Cesarini e il razzismo a Sanremo, la lezione non è servita: gli hater attaccano l’attrice sui social (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022, sul palco dell’Ariston arriva Lorena Cesarini come co-conduttrice di Amadeus. La giovane attrice, nota per la serie tv ‘Suburra’, si racconta attraverso un toccante monologo sul tema del razzismo e sulla discriminazione subita in Italia. “A 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante. Io resto nera. Perché c’è gente che ha problemi col mio colore della pelle?” dice dal palco l’attrice spiegando di aver subito offese dopo l’annuncio della sua presenza al Festival. Così il suo intenso e forte monologo attira un coro di consensi, commenti buonisti ma anche gli strali degli hater nel fiume di commenti che mandano in tendenza su Twitter l’attrice. C’è chi la definisce “sensibile, bella, ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella seconda serata del Festival di2022, sul palco dell’Ariston arrivacome co-conduttrice di Amadeus. La giovane attrice, nota per la serie tv ‘Suburra’, si racconta attraverso un toccante monologo sul tema dele sulla discriminazione subita in Italia. “A 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante. Io resto nera. Perché c’è gente che ha problemi col mio colore della pelle?” dice dal palcospiegando di aver subito offese dopo l’annuncio della sua presenza al Festival. Così il suo intenso e forte monologo attira un coro di consensi, commenti buonisti ma anche gli strali deglinel fiume di commenti che mandano in tendenza su Twitter. C’è chi la definisce “sensibile, bella, ...

