Lorella Boccia è rifatta? Il prima e il dopo svela tutta la verità

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 febbraio 2022)è molto seguita sui social. In molti si chiedono se in questi anni si sia sottoposta a qualche ritocchino estetico. Eccola. Non è un mistero che diversi personaggi del mondo dello spettacolo decidono di sottoporsi a qualche intervento di chirurgia estetica o farsi qualche ritocchino. Scopriamo se anche la ballerina e conduttrice ha optato per uno dei due.è uno dei volti più popolari del mondo dello spettacolo. La sua notorietà è arrivata grazie ad Amici di Maria De Filippi, programma che gli ha dato grande popolarità, lanciandola anche oltreoceano. Ha partecipatocome allieva della scuola e poi come professionista del corpo di ballo.l’esperienza nel famoso talent di Canale 5, ...