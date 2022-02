Inpgi, Moles: "Trovata soluzione più equa, non penalizza giornalisti" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "E' necessario spiegare il percorso politico che ha portato il governo a questa scelta. Un percorso lungo, complesso, conflittuale a volte, ma utile e necessario per eviscerare tutte le soluzioni e le problematiche. Sappiamo come si è arrivati alla crisi Inpgi. Nelle nostre interlocuzioni abbiamo sempre ritenuto il commissariamento una non soluzione. Avrebbe finito, a mio parere, per penalizzare l'intero sistema dell'informazione. Io ho ritenuto Inpgi uno dei tasselli fondamentali dell'intera filiera del sistema editoriale italiano e la soluzione raggiunta la ritengo la più equa, più equilibrata, di fatto non penalizzando la categoria". Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario di stato alla presidenza del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "E' necessario spiegare il percorso politico che ha portato il governo a questa scelta. Un percorso lungo, complesso, conflittuale a volte, ma utile e necessario per eviscerare tutte le soluzioni e le problematiche. Sappiamo come si è arrivati alla crisi. Nelle nostre interlocuzioni abbiamo sempre ritenuto il commissariamento una non. Avrebbe finito, a mio parere, perre l'intero sistema dell'informazione. Io ho ritenutouno dei tasselli fondamentali dell'intera filiera del sistema editoriale italiano e laraggiunta la ritengo la più, più equilibrata, di fatto nonndo la categoria". Lo ha detto Giuseppe, sottosegretario di stato alla presidenza del ...

