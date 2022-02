Il piccolo Ryan caduto in un pozzo come Alfredino Rampi: soccorsi disperati in Marocco (video) (Di giovedì 3 febbraio 2022) La tragedia di Alfredino Rampi rivive nella brutta avventura che vede protagonista, in queste ore, il piccolo Ryan, 5 anni, caduto in un pozzo profondo 60 metri mentre giocava in una zona rurale del Marocco, vicino Chefchauen (video). I soccorritori stanno disperatamente cercando di salvarlo ma la corsa contro il tempo non autorizza particolare ottimismo anche se a trenta ore dalla caduta, avvenuta martedì sera, nella comunità di Tamrut, il piccolo Ryan è ancora vivo, come riporta HBN, Hassi Berkan News, il giornale locale. Ma tutti i tentativi di riportarlo in superficie per adesso sono falliti. I soccorritori sono riusciti a vedere il piccolo, seduto in fondo al ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) La tragedia dirivive nella brutta avventura che vede protagonista, in queste ore, il, 5 anni,in unprofondo 60 metri mentre giocava in una zona rurale del, vicino Chefchauen (). I soccorritori stanno disperatamente cercando di salvarlo ma la corsa contro il tempo non autorizza particolare ottimismo anche se a trenta ore dalla caduta, avvenuta martedì sera, nella comunità di Tamrut, ilè ancora vivo,riporta HBN, Hassi Berkan News, il giornale locale. Ma tutti i tentativi di riportarlo in superficie per adesso sono falliti. I soccorritori sono riusciti a vedere il, seduto in fondo al ...

Advertising

Antdef22 : @SecolodItalia1 Ricordo atroce quello di Alfredino. Spero che il piccolo Ryan venga salvato al più presto. - UBrignone : RT @SecolodItalia1: Il piccolo Ryan caduto in un posso come Alfredino Rampi: soccorsi disperati in Marocco (video) - zazoomblog : Il piccolo Ryan caduto in un posso come Alfredino Rampi: soccorsi disperati in Marocco (video) - #piccolo #caduto… - SecolodItalia1 : Il piccolo Ryan caduto in un posso come Alfredino Rampi: soccorsi disperati in Marocco (video)… - ninoBertolino : RT @autocostruttore: Ryan cade in un pozzo a 5 anni come Alfredino. In Marocco tutti in ansia: il piccolo è vivo a 60 metri -