Il Paradiso delle Signore, spoiler: la decisione di Veronica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tensioni e discussioni non mancheranno in casa Colombo, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. A complicare la situazione tra Ezio e Veronica sarà, suo malgrado, Gemma. La giovane, infatti, ha assistito casualmente ad una conversazione tra la madre e Gloria e ha scoperto la vera identità della Moreau. A quel punto, constatando la sofferenza di Veronica, Gemma ha deciso di inviare alla capocommessa del grande magazzino milanese una lettera minatoria con l'obiettivo di spaventarla. Quel gesto, però, si è dimostrato un vero e proprio boomerang per la Venere dal momento che Ezio e Gloria si sono ulteriormente riavvicinati, proprio alla luce dello shock che ha colpito la Moreau, spaventata al pensiero che qualcuno scopra il suo compromettente segreto. Gli ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tensioni e discussioni non mancheranno in casa Colombo, nel corsoprossime puntate de Il. A complicare la situazione tra Ezio esarà, suo malgrado, Gemma. La giovane, infatti, ha assistito casualmente ad una conversazione tra la madre e Gloria e ha scoperto la vera identità della Moreau. A quel punto, constatando la sofferenza di, Gemma ha deciso di inviare alla capocommessa del grande magazzino milanese una lettera minatoria con l'obiettivo di spaventarla. Quel gesto, però, si è dimostrato un vero e proprio boomerang per la Venere dal momento che Ezio e Gloria si sono ulteriormente riavvicinati, proprio alla luce dello shock che ha colpito la Moreau, spaventata al pensiero che qualcuno scopra il suo compromettente segreto. Gli ...

