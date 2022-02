Green Pass prorogato fino al 30 giugno 2023 dalla Commissione UE (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ormai è deciso: si va verso la proroga del Green Pass fino al 30 giugno 2023. Come riportato da ‘aknkronos.com‘, la Commissione UE ha stabilito la permanenza del certificato verde per un altro anno, pur restando una misura eccezionale. Lo ha dichiarato il portavoce Christian Wigand, affermando che il Green Pass continuerà a semplificare gli spostamenti in UE, proprio perché il Covid-19 non ha mai smesso di circolare in Europa. Il Green Pass UE è stato istituito il 1 luglio 2021, ed aveva una durata di un anno, prorogabile (cosa che sembra stia per accadere). Nessuno è attualmente in grado di prevedere quanti contagi ci saranno da qui alla seconda metà dell’anno, quindi cautelarsi si rende necessario per evitare di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ormai è deciso: si va verso la proroga delal 30. Come riportato da ‘aknkronos.com‘, laUE ha stabilito la permanenza del certificato verde per un altro anno, pur restando una misura eccezionale. Lo ha dichiarato il portavoce Christian Wigand, affermando che ilcontinuerà a semplificare gli spostamenti in UE, proprio perché il Covid-19 non ha mai smesso di circolare in Europa. IlUE è stato istituito il 1 luglio 2021, ed aveva una durata di un anno, prorogabile (cosa che sembra stia per accadere). Nessuno è attualmente in grado di prevedere quanti contagi ci saranno da qui alla seconda metà dell’anno, quindi cautelarsi si rende necessario per evitare di ...

