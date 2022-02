Green pass prorogato fino a metà 2023, l'Ue: 'Ma resta misura eccezionale' (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Commissione Europea ha approvato oggi la proposta di 'estendere di un anno' il certificato Covid digitale Ue cioè 'fino al 30 giugno 2023'. Lo dice il portavoce Christian Wigand, durante il ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Commissione Europea ha approvato oggi la proposta di 'estendere di un anno' il certificato Covid digitale Ue cioè 'al 30 giugno'. Lo dice il portavoce Christian Wigand, durante il ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Riaperture: green pass, mascherine, dad, discoteche, zone rosse e stato d'emergenza. Il calendario dal 7 febbraio 7 FEBBRAIO: GREEN PASS E SCUOLE È questo il punto di partenza di un calendario che verrà definito 'nelle prossime settimane', ma che in realtà prevede già alcuni punti fissi. Nel decreto di ieri ...

Green pass prorogato fino a metà 2023, l'Ue: 'Ma resta misura eccezionale' Green pass prorogato fino a metà 2023 Il Pass, aggiunge, 'continua ad essere una misura eccezionale' che mira a facilitare gli spostamenti, ma il Sars - CoV - 2 continua a circolare in Europa e 'non ...

Green pass illimitato per i guariti, come ottenerlo Corriere della Sera Piacenza, infermiera iniettava soluzione fisiologica per green pass falsi: arrestata Un’infermiera Asl di Piacenza è stata arrestata perché somministrava dosi di fisiologica al posto del vaccino covid per permettere di avere ugualmente il Green pass. Una storia che ha dell’incredibile ...

Malattia del lavoratore senza green pass LA DOMANDA Nel caso di dipendente assente per mancanza di green pass (da 20 giorni) che presenta un certificato medico deve essere considerato sempre assente o deve essere considerato in malattia?

