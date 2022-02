Gmail sta per cambiare, ecco come sarà la posta elettronica di Google (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il lavoro da remoto spinge le aziende a integrare nuovi servizi nei loro prodotti. Se Teams di Microsoft si sta preparando al lancio nel metaverso per creare ambienti virtuali e spazi di lavoro condivisi a distanza, anche Gmail di Google si sta preparando ad una nuova dimensione della posta elettronica: non più semplice raccoglitore di messaggi con molteplici funzionalità ma vera e propria scrivania operativa da cui far partire ogni attività della giornata. Big G sta per integrare nella sua piattaforma di gestione della posta elettronica le chat e le video riunioni di Meet all’interno di un aggiornamento globale che cambierà il volto a Gmail, il servizio di posta utilizzato da 1,8 miliardi di persone nel mondo. A partire dall'8 febbraio inizierà in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il lavoro da remoto spinge le aziende a integrare nuovi servizi nei loro prodotti. Se Teams di Microsoft si sta preparando al lancio nel metaverso per creare ambienti virtuali e spazi di lavoro condivisi a distanza, anchedisi sta preparando ad una nuova dimensione della: non più semplice raccoglitore di messaggi con molteplici funzionalità ma vera e propria scrivania operativa da cui far partire ogni attività della giornata. Big G sta per integrare nella sua piattaforma di gestione dellale chat e le video riunioni di Meet all’interno di un aggiornamento globale che cambierà il volto a, il servizio diutilizzato da 1,8 miliardi di persone nel mondo. A partire dall'8 febbraio inizierà in ...

