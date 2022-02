Giuramento Mattarella | strade chiuse e bus deviati oggi 3 febbraio 2022 | orari e info utili

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo poco più di una settimana di ‘trattative’ e accordi vacillanti, i grandi elettori sabato hanno deciso il nome del Presidente della Repubblica, che sarà di nuovo per 7 anni Sergio. Nessun trasferimento e nessun trasloco in quell’appartamento a due passi da Villa Borghese,ritornerà al Quirinale e ci sarà il suo tanto atteso. E i romani dovranno fare i conti con, traffico deviato e percorsi alternativi.: come funziona e cosa deve fare il Presidente Il-bis inizia ufficialmentepomeriggio, con ila Montecitorio davanti al Parlamento, ai delegati ...

Si inizia alle 15,30 nell'emiciclo di Montecitorio. Prima la formula del, poi l'intervento del rieletto Capo dello Stato alle Camere ...a quel punto, seduto per prestare il: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione". È in questo preciso momento che dal Gianicolo saranno ...Il presidente della Camera dichiara aperta la seduta e invita il Presidente della Repubblica eletto a prestare giuramento a norma dell’articolo 91 della Costituzione. Mattarella recita quindi la ...E’ previsto per oggi 3 febbraio il giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte di Sergio Mattarella come XIII Presidente della Repubblica. La cerimonia avrà inizio alle ore 15:00 nell’Aula della ...