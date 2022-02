GfV, Manila, il compagno Lorenzo Amoruso una furia contro Katia Ricciarelli: “Sei una vergogna” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora una volta il compagno di Manila Nazzaro, ovvero Lorenzo Amoruso è intervenuto per difendere la compagna e per commentare le dinamiche venutesi a creare all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla cantante lirica nei riguardi proprio di Manila, il suo compagno ha decido di affidare ai social il suo personale sfogo. Ma cosa ha dichiarato Katia e cosa ha risposto poi Lorenzo? Facciamo un pò di chiarezza. Grande fratello vip 6, Katia Ricciarelli si confida con Davide e parla di Manila Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Katia Ricciarelli nelle scorse ore abbia deciso di ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora una volta ildiNazzaro, ovveroè intervenuto per difendere la compagna e per commentare le dinamiche venutesi a creare all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla cantante lirica nei riguardi proprio di, il suoha decido di affidare ai social il suo personale sfogo. Ma cosa ha dichiaratoe cosa ha risposto poi? Facciamo un pò di chiarezza. Grande fratello vip 6,si confida con Davide e parla diCome abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio chenelle scorse ore abbia deciso di ...

lucmaromano240 : RT @TintaraStirare: @catiuz92 @AdrianaVolpeTV Squalifica per Deila subito non puoi dire cose da fuori a Manila e per questo che adesso Mani… - TintaraStirare : @_clapi_ Squalifica per Deila subito non puoi dire cose da fuori a Manila e per questo che adesso Manila e contro S… - TintaraStirare : @catiuz92 @AdrianaVolpeTV Squalifica per Deila subito non puoi dire cose da fuori a Manila e per questo che adesso… - TintaraStirare : @GrandeFratello Squalifica per Deila subito non puoi dire cose da fuori a Manila e per questo che adesso Manila e c… - TintaraStirare : @GrandeFratello Squalifica per Deila subito non puoi dire cose da fuori a Manila e per questo che adesso Manila e c… -

