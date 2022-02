Gf Vip 6, per errore viene trasmesso un confessionale di Barù: le frasi che fanno discutere (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella serata di ieri su Mediaset Extra è stato mandato in onda per sbaglio un confessionale dell’attuale concorrente del Gf Vip 6 Barù, mentre parlava con un’autrice e con la psicologa Piera. Nel corso della chiacchierata con le due donne, Barù si è lasciato andare, toccando diversi argomenti, tra cui il suo rapporto con Jessica, da sempre poco chiaro. Prima però, Barù e Piera all’interno del confessionale hanno affrontato la tematica della depilazione: “C’è tutta una generazione contro il pelo, che sulla donna condivido, il pelo è orribile, tipo sotto le ascelle o che… ma sull’uomo, i miei figli si depilano anche“, ha affermato la psicologa. E Barù ha aggiunto: “Non credo che ci sia tutta una generazione contro il pelo, nell’ambito televisivo, i tuoi figli? Ma quella è Napoli! Si ... Leggi su isaechia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella serata di ieri su Mediaset Extra è stato mandato in onda per sbaglio undell’attuale concorrente del Gf Vip 6, mentre parlava con un’autrice e con la psicologa Piera. Nel corso della chiacchierata con le due donne,si è lasciato andare, toccando diversi argomenti, tra cui il suo rapporto con Jessica, da sempre poco chiaro. Prima però,e Piera all’interno delhanno affrontato la tematica della depilazione: “C’è tutta una generazione contro il pelo, che sulla donna condivido, il pelo è orribile, tipo sotto le ascelle o che… ma sull’uomo, i miei figli si depilano anche“, ha affermato la psicologa. Eha aggiunto: “Non credo che ci sia tutta una generazione contro il pelo, nell’ambito televisivo, i tuoi figli? Ma quella è Napoli! Si ...

