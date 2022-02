Facebook ha perso utenti per la prima volta e il mercato l'ha massacrata (Di giovedì 3 febbraio 2022) A un milione di utenti persi in Nord America corrisponde una perdita di valore di oltre 200 miliardi di dollari. Meta resta, però, estremamente solida: nel 2021 ha guadagnato 40 miliardi di dollari, quasi tutti grazie alla pubblicità ... Leggi su dday (Di giovedì 3 febbraio 2022) A un milione dipersi in Nord America corrisponde una perdita di valore di oltre 200 miliardi di dollari. Meta resta, però, estremamente solida: nel 2021 ha guadagnato 40 miliardi di dollari, quasi tutti grazie alla pubblicità ...

