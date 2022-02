Energia | Picierno Pd | ' sarà dirimente ruolo Parlamento Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Occorre chiarire che il dibattito sulla tassonomia non riguarda gli approvvigionamenti energetici, ma le fonti verdi e cioè un elenco per attrarre gli investimenti di chi scommette sul green e sulle rinnovabili". Così la vicepresidente delEuropeo, Pina, su SkyTg24 nel corso della trasmissione 'Generazione Europa'. "Oraimportantissimo il dibattito che si svilupperà dentro il, che dovrà essere ricco e articolato. IlEuropeo non accetta regolamenti a scatola chiusa, ma ha sempre espresso la sua autonomia. La dialettica parlamentare terrà quindi conto di tutte le posizioni di tutti i gruppi politici, sino a elaborare una decisione finale. Anche su un tema così importante ildel...