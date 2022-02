Covid, news oggi. Ue proroga Green Pass fino a 30 giugno 2023. LIVE (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Commissione Europea ha approvato oggi la proposta di "estendere di un anno" il certificato Covid digitale Ue "fino al 30 giugno 2023". Lo dice il portavoce Christian Wigand. Il nuovo decreto anti-Covid diventa oggetto di scontro nella maggioranza sul tema scuola. La quarantena Passa da 10 a 5 giorni e solo per i non vaccinati. La Dad scatterà invece da cinque casi in su per nidi, materne ed elementari Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Commissione Europea ha approvatola proposta di "estendere di un anno" il certificatodigitale Ue "al 30". Lo dice il portavoce Christian Wigand. Il nuovo decreto anti-diventa oggetto di scontro nella maggioranza sul tema scuola. La quarantenaa da 10 a 5 giorni e solo per i non vaccinati. La Dad scatterà invece da cinque casi in su per nidi, materne ed elementari

