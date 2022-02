Covid Italia, “Cts verso scioglimento” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Cts è una struttura d’emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell’emergenza è destinata a sciogliersi. Lo prevede la legge”. Lo dice al Corriere della Sera Fabio Ciciliano, componente del comitato tecnico scientifico, spiegando che “verso le fasi finali di ogni emergenza si passa al cosiddetto hand over. Le prerogative dell’organismo costituito per la gestione dell’emergenza vengono ricondotte nell’alveo della gestione ordinaria, ad esempio ai ministeri competenti. A quel punto non ci sarà più bisogno di noi tecnici chiamati in condizioni straordinarie”. Sui 2 anni di lavoro all’interno del Cts, Ciciliano afferma che è “difficile da dimenticare, nel bene e nel male. Le sensazioni si sono alternate, a più riprese. Dall’angoscia iniziale, quando il Paese era chiuso, all’ottimismo di oggi. Anni contraddistinti da travaglio interiore. Noi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Cts è una struttura d’emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell’emergenza è destinata a sciogliersi. Lo prevede la legge”. Lo dice al Corriere della Sera Fabio Ciciliano, componente del comitato tecnico scientifico, spiegando che “le fasi finali di ogni emergenza si passa al cosiddetto hand over. Le prerogative dell’organismo costituito per la gestione dell’emergenza vengono ricondotte nell’alveo della gestione ordinaria, ad esempio ai ministeri competenti. A quel punto non ci sarà più bisogno di noi tecnici chiamati in condizioni straordinarie”. Sui 2 anni di lavoro all’interno del Cts, Ciciliano afferma che è “difficile da dimenticare, nel bene e nel male. Le sensazioni si sono alternate, a più riprese. Dall’angoscia iniziale, quando il Paese era chiuso, all’ottimismo di oggi. Anni contraddistinti da travaglio interiore. Noi ...

