Covid in ritirata, l'Rt scende a 0.83. Dopo la pillola Merck al via la Pfizer (Di venerdì 4 febbraio 2022) La pandemia di Covid sembra essere prossima alla fine. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato: "Siamo finalmente in una fase che appare diversa da quella dei mesi precedenti". Per la prima volta da settimane, spiega, "guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al Covid", tra riduzione delle ospedalizzazioni e abbassamento dei contagi. Inoltre la campagna di vaccinazione procede spedita: il 91% degli italiani over 12 ha ricevuto la prima dose. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 4 febbraio 2022) La pandemia disembra essere prossima alla fine. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato: "Siamo finalmente in una fase che appare diversa da quella dei mesi precedenti". Per la prima volta da settimane, spiega, "guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al", tra riduzione delle ospedalizzazioni e abbassamento dei contagi. Inoltre la campagna di vaccinazione procede spedita: il 91% degli italiani over 12 ha ricevuto la prima dose. Segui su affaritaliani.it

Advertising

LuigiF97101292 : RT @Italia_Notizie: Covid in Lombardia, i parametri continuano a calare: dai tamponi ai ricoveri, inizia la ritirata - Italia_Notizie : Covid in Lombardia, i parametri continuano a calare: dai tamponi ai ricoveri, inizia la ritirata - Affaritaliani : Il Covid in ritirata, l'Rt scende a 0.83. Contro il virus pillole Merck-Pfizer - infoitinterno : Addio a Monica Vitti, Covid in ritirata, primo strappo della Lega nel governo, Pausini e Zalone a Sanremo | Prima O… - m5s_liguria : ????? Dopo due anni in prima linea nel combattere il Covid, i professionisti sanitari sono stati mortificati in quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ritirata Covid in ritirata, l'Rt scende a 0.83. Contro il virus pillole Merck - Pfizer Covid, il virus batte in ritirata: per la prima volta da settimane dati in miglioramento. Il 91% degli over 12 ha la prima dose La pandemia di Covid sembra essere prossima alla fine. Il ministro della ...

Contagio Covid ancora in ritirata nel Senese Nei due ospedali Covid dell'Area Vasta la situazione è la seguente: al San Donato di Arezzo ci sono 43 pazienti (ieri 48) e di questi 8 (ieri 7) si trovano in "Terapia Intensiva". L'azienda Sanitaria ...

Covid in ritirata, l'Rt scende a 0.83. Contro il virus pillole Merck-Pfizer Affaritaliani.it Covid in ritirata, l'Rt scende a 0.83. Contro il virus pillole Merck-Pfizer Arriva oggi in Italia la pillola anti Covid Pfizer Paxlovid. L'antivirale, capace di abbattere il rischio di ricovero in ospedale La pandemia di Covid sembra essere prossima alla fine. Il ministro ...

Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi venerdì 4 febbraio La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron ... essere stato raggiunto a inizio anno e adesso l'epidemia è in una fase di "ritirata". I dati dei bollettini ...

, il virus batte in: per la prima volta da settimane dati in miglioramento. Il 91% degli over 12 ha la prima dose La pandemia disembra essere prossima alla fine. Il ministro della ...Nei due ospedalidell'Area Vasta la situazione è la seguente: al San Donato di Arezzo ci sono 43 pazienti (ieri 48) e di questi 8 (ieri 7) si trovano in "Terapia Intensiva". L'azienda Sanitaria ...Arriva oggi in Italia la pillola anti Covid Pfizer Paxlovid. L'antivirale, capace di abbattere il rischio di ricovero in ospedale La pandemia di Covid sembra essere prossima alla fine. Il ministro ...La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron ... essere stato raggiunto a inizio anno e adesso l'epidemia è in una fase di "ritirata". I dati dei bollettini ...