Covid | aumentano i tumori in stadio avanzato a causa della pandemia | l’allarme

Roma, 3 feb – Il Covid ha provocato indirettamente un aumento dei tumori in stadio avanzato. È l'allarme degli oncologi rilanciato da Tgcom24. Covid e aumento dei tumori non diagnosticati L'era del Covid denuncia quindi un aumento dei tumori in fase avanzata, e la causa è piuttosto lineare: i ritardi delle diagnosi se non addirittura l'annullamento in un buon numero di casi. I due anni della gestione del coronavirus hanno portato – come se il resto non fosse abbastanza – pure a questa ennesima, spiacevole conseguenza. L'Associazione italiana di oncologia medica si esprime, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro: "Serve subito un Recovery plan, ovvero un Piano di recupero ...

