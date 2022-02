Coronavirus, giovedì 3 febbraio: sono 11.612 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 24.174 tamponi molecolari e 77.402 antigenici per un totale di 101.576 tamponi, si registrano 11.612 nuovi casi positivi, 26 decessi, 2.104 i ricoverati (+15), 192 le terapie intensive (-4) e 13.761 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “i guariti superano i nuovi casi e si registra un calo dell’incidenza”. I casi a Roma città sono a quota 5.433. Asl Roma 1: sono 1.845 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl Roma 2: sono 2.189 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.399 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 1.022 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel, su 24.174 tamponi molecolari e 77.402 antigenici per un totale di 101.576 tamponi, si registrano 11.612casi positivi, 26 decessi, 2.104 i ricoverati (+15), 192 le terapie intensive (-4) e 13.761 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “i guariti superano icasi e si registra un calo dell’incidenza”. I casi a Roma cittàa quota 5.433. Asl Roma 1:1.845 icasi e 5 i decessi. Asl Roma 2:2.189 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 3:1.399 icasi e 1 decesso. Asl Roma 4:1.022 icasi e 3 i decessi. Asl ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Coronavirus, nella mappa dell'Ecdc tutta l'Europa in rosso scuro ...livello di rischio legato alla pandemia di Coronavirus . Questo quanto risulta dall'ultima mappa aggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie diffusa oggi, giovedì 3 ...

Coronavirus Campania, il bollettino del 3 febbraio 2022: 10.178 nuovi contagi e 42 decessi Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino di giovedì 3 febbraio. Sono 10.178 (di cui 2.579 rilevati da tamponi molecolari) i nuovi positivi (ieri 10.287) registrati nelle ultime 24 ore ad esito di 77.974 ...

