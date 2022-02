Combinata nordica, Pechino 2022. Sono sempre più “Covimpiadi”. Anche Jarl Magnus Riiber è positivo! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Clamoroso a Zhangjiakou! Jarl Magnus Riiber è risultato positivo al Covid-19 e non c’è spazio per interpretazioni. Un secondo tampone, effettuato rapidamente, ha confermato l’infezione del ventiquattrenne norvegese che, a questo punto, rischia di perdere tutti i Giochi olimpici di Pechino 2022. La notizia non è del tutto inaspettata, perché il fuoriclasse di Oslo era monitorato dopo la positività dell’estone Kristian Ilves, di fatto membro aggiunto della squadra norsk, con cui era stato a stretto contatto. L’assenza di Riiber dalla gara individuale con salto da trampolino piccolo, programmata per il 9 febbraio, è pressoché certa. Cionondimeno, la Norvegia dovrà valutare la situazione, perché Anche Espen Andersen ed Espen Bjørnstad Sono stati a stretto ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Clamoroso a Zhangjiakou!è risultato positivo al Covid-19 e non c’è spazio per interpretazioni. Un secondo tampone, effettuato rapidamente, ha confermato l’infezione del ventiquattrenne norvegese che, a questo punto, rischia di perdere tutti i Giochi olimpici di. La notizia non è del tutto inaspettata, perché il fuoriclasse di Oslo era monitorato dopo la positività dell’estone Kristian Ilves, di fatto membro aggiunto della squadra norsk, con cui era stato a stretto contatto. L’assenza didalla gara individuale con salto da trampolino piccolo, programmata per il 9 febbraio, è pressoché certa. Cionondimeno, la Norvegia dovrà valutare la situazione, perchéEspen Andersen ed Espen Bjørnstadstati a stretto ...

Advertising

zazoomblog : Combinata nordica Pechino 2022. L’Italia si presenta in disarmo priva di reali velleità - #Combinata #nordica… - OA_Sport : #COMBINATANORDICA #Beijing2022 L’Italia si presenta in disarmo, priva di reali velleità - FondoItalia : Combinata Nordica - L'estone Ilves positivo al covid, tre norvegesi ritenuti contatti stretti; tra loro c'è Riiber - FisiTrentino : Sabato e domenica a Predazzo torna l'Opa Cup di salto e combinata nordica. Gare giovanili fino agli under 16 organi… - FVGlive : RT @TgrRaiFVG: Olimpiadi di Pechino, nella combinata nordica il tarvisiano Raffaele Buzzi e il carnico Alessandro Pittin cercheranno di ri… -