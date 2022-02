Bowe portabandiera | la Taylor è positiva

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Non solo l'Italia è stata costretta a cambiare, per l'infortunio di Sofia Goggia: anche la squadra degli Stati Uniti non potrà schierare l'alfiere designato, ovvero la campionessa di bob ...

Non solo l'Italia è stata costretta a cambiare portabandiera, per l'infortunio di Sofia Goggia: anche la squadra degli Stati Uniti non potrà schierare l'alfiere designato, ovvero la campionessa di bob Elana Meyers Taylor. La positività al Covid ha costretto il Team Usa a puntare sulla pattinatrice Brittany Bowe per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La pattinatrice di velocità Brittany Bowe prenderà il posto di Meyers Taylor nella cerimonia di venerdì e sarà affiancata dal bigodino John Shuster.