Advertising

Mediagol : Avellino-Juve Stabia, De Simone: “Vittoria importante, siamo cresciuti. Maniero top” - ViViCentro : Sottili: 'Primo tempo di alto livello della Juve Stabia. Poi ha pesato il giorno di riposo in meno' #Avellino - ptvtelenostra : Le azioni salienti di Avellino-Juve Stabia. #avellinocalcio #juvestabia #legapro Avellino-JuveStabia-3-1 - Le azi… - ptvtelenostra : Il capitano dei lupi Salvatore Aloi, autore di una splendida rete contro la Juve Stabia, ha commentato il match su… - sportli26181512 : Serie C, i risultati della 21^ giornata: l'Avellino torna secondo, nuovo ko del Foggia: I 'lupi' battono la Juve St… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Juve

di Claudio Franceschini) Risultati Serie C, classifica/ Girone A: Sudtirol di misura, frena il Renate! PARTITE AL VIA! Siamo finalmente pronti a vivere i risultati di Serie C :Stabia e ...Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone C Tabellino partita USStabia Squadra in casa USSquadra avversariaStabia Recupero della ventunesima giornata del Girone C di Serie C. Il turno infrasettimanale propone il derby trae ...Servivano i tre punti e così è stato. Nella ghiacciaia del “Partenio-Lombardi” l’Avellino si sbarazza della Juve Stabia e continua nella marcia verso il primo posto in classifica. Una doppietta di ...Seconda vittoria consecutiva per l'Avellino. La squadra biancoverde fa proprio il derby contro la Juve Stabia. Lupi dominatori: 3-1 il finale di gara. Maniero sigla una doppietta, aprendo le danze con ...