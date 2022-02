Assegno unico 2022: accredito su conto corrente, come funziona (Di giovedì 3 febbraio 2022) A partire dal 1° gennaio 2022 i beneficiari dell’Assegno unico 2022 (qui l’articolo di approfondimento) possono fare domanda per ricevere la misura di sostegno, che però sarà accreditata a partire dal mese di marzo: l’accredito potrà avvenire in varie modalità, tra cui il conto corrente. Assegno unico 2022: beneficiari, chi sono come scrive l’Inps nella sua pagina dedicata alla misura, l’Assegno unico universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni: Per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza; Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:Frequenti un ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 3 febbraio 2022) A partire dal 1° gennaioi beneficiari dell’(qui l’articolo di approfondimento) possono fare domanda per ricevere la misura di sostegno, che però sarà accreditata a partire dal mese di marzo: l’potrà avvenire in varie modalità, tra cui il: beneficiari, chi sonoscrive l’Inps nella sua pagina dedicata alla misura, l’universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni: Per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza; Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:Frequenti un ...

