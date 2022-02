Anpi | a Gorizia per comprendere le drammatiche vicende del confine orientale

(Di giovedì 3 febbraio 2022) LA NOTA Da troppi anni una consistente parte delle celebrazioni del Giorno del Ricordo ha assunto un carattere divisivo, all’insegna del nazionalismo, di nostalgie irredentistiche e persino della riabilitazione del fascismo storico. Basti pensare all’ignobile manifesto sul Giorno del Ricordo prodotto dalla Regione Piemonte nella persona di un assessore di Fratelli d’Italia. È l’ennesima conferma sia che quel partito non ha mai reciso le sue radici culturali che affondano nel fascismo storico, sia che il nostro Paese non è ancora … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SecolodItalia1 : Foibe, l’Anpi ci riprova: convegno negazionista a Gorizia con i partigiani sloveni e Eric Gobetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Anpi Gorizia

Il Manifesto

... come si manipola la storia Giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21.00 sulla pagina Facebook di... I cambiamenti di popolazione a Trieste,, Fiume e in Istria. 1914 - 1975 (KappaVu, 2014). ...... che verranno realizzate in collaborazione con l'Associazione 'Amici di Israele' die con la sezione gradiscana dell'A. N. P. I. La manifestazione, in programma giovedì 27 gennaio e rivolta ...