Ancelotti | «Patentino scaduto? Solo un malinteso»

"Ho fatto un corso a ottobre, è stato un problema di comunicazione tra Assoallenatori e Uefa". Così Carlo, tecnico del Real Madrid, ha spiegato la propria posizione dopo l'indiscrezione, emersa nei giorni scorsi, dell'avvenuta scadenza delda allenatore. "Sono una persona che cerca di rispettare la legge, forse non sempre ci riesco ma credo

... secondo la quale Carloavrebbe rischiato di non poter allenare per un certo tempo il Real Madrid . Il motivo? Al prestigioso tecnico è scaduto ilda Primo Allenatore il 31 ......stampa ha chiarito la vicenda riguardante ilda allenatore scaduto a fine dicembre Ha fatto parecchio clamore la vicenda legata alda allenatore scaduto di Carlo. Il ...A distanza di qualche giorno arriva finalmente la verità sui fatti. È vero che a Carlo Ancelotti è scaduto il patentino UEFA A il 31 dicembre, ma lui già ad ottobre si era impegnato affinchè la ...Ventidue anni di carriera e 20 trofei vinti in cinque nazioni diverse eppure Carlo Ancelotti, notizia di qualche giorno fa, ha il patentino da allenatore scaduto dal 31 dicembre 2021. Questa la ...