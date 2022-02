Ag.Entrate, nuovo modello cessione o sconto in fattura bonus edilizi (Di giovedì 3 febbraio 2022) È disponibile il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da domani per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre, con una Faq pubblicata oggi, l`Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) È disponibile il, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da domani per comunicare le opzioni diinrelative aialla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, ilpotrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori ina libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre, con una Faq pubblicata oggi, l`Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere ...

