Volley | Perugia-Taranto in tv oggi | orario e diretta streaming Superlega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per Sir Safety Conad-Gioiella Prisma, recupero della quarta giornata di ritorno del campionato didimaschile. I Block Devils di Grbic vogliono un’altra vittoria davanti ai propri tifosi per consolidare il primato in classifica. Dall’altra parte della rete ci saranno gli uomini di Di Pinto, ottavi in classifica e a caccia di altri punti per rimanere a debita distanza dalla zona retrocessione. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 2 febbraio al Pala Barton di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI LAFORMULA E REGOLAMENTO...