USA: due sparatorie nelle scuole (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Negli USA si sono verificate due sparatorie nelle scuole. In un college in Virginia sono morti due agenti, mentre uno studente ha perso la vita in un college in Minnesota e un altro è rimasto gravemente ferito. L’ira di Bide: “Basta violenza”. Due sparatorie negli USA: cos’è successo? Ennesima tragedia negli USA causata dalle armi Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Negli USA si sono verificate due. In un college in Virginia sono morti due agenti, mentre uno studente ha perso la vita in un college in Minnesota e un altro è rimasto gravemente ferito. L’ira di Bide: “Basta violenza”. Duenegli USA: cos’è successo? Ennesima tragedia negli USA causata dalle armi

Advertising

akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????????Gli Usa propongono alla Russia riduzione arsenale missilistico in #Europa. Tra proposte più importanti rinuncia a… - Billa42_ : USA: due sparatorie nelle scuole - nau_1390 : @bag552 La mia migliore amica è celiaca ..abbiamo convissuto due anni insieme (periodo universitario) a me veniva s… - Piergiulio58 : Due sparatorie a distanza di poche ore negli Usa: 3 vittime. - febo74026967 : RT @lifegate: 'Vite umane che possono terminare per decisione di un giudice secondo cui occorre che lo stato uccida per dire ai suoi cittad… -