UFFICIALE – Grande colpo per il Barcellona | arriva dall’Arsenal!

Continua la rivoluzione in Catalogna. Laporta, in questo mercato di gennaio, sta regalando al suo tecnico Xavi una squadra davvero competitiva. L'addio di Messi di quest'estate e l'avvio deludente con Koeman avevano fatto pensare ad una stagione anonima per il. Ma il mercato di gennaio dei blaugrana ha sorpreso davvero tutti. Da Dani Alves a Ferran Torres passando per Adama Traorè. AubameyangattaccanteL'ultimo acquisto in ordine cronologico è stato sicuramente quello di Pierre Emerick Aubameyang dall'Arsenal. L'attaccante gabonese ha rescisso con l'Arsenal dopo 4 anni a causa di incomprensioni con il tecnico dei Gunners che lo aveva privato della fascia da capitano per motivi disciplinari.