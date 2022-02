Ucraina,?El Pais:?«Usa offrono limitazione missili in est Europa» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo il quotidiano spagnolo, che cita documenti riservati, gli Usa avrebbero proposto a Mosca un accordo bi-laterale per non schierare in Ucraina «missili offensivi»Secondo El Pais, che cita documenti riservati, gli Usa avrebbero proposto a Mosca un accordo bi-laterale per non schierare in Ucraina «missili offensivi» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo il quotidiano spagnolo, che cita documenti riservati, gli Usa avrebbero proposto a Mosca un accordo bi-laterale per non schierare inoffensivi»Secondo El, che cita documenti riservati, gli Usa avrebbero proposto a Mosca un accordo bi-laterale per non schierare inoffensivi»

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Usa propongono alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in U… - Open_gol : Per il quotidiano spagnolo Usa e Nato sono preoccupati di fronte agli «sforzi della Russia per diversificare e aume… - edoardorocc : @MarianoGiustino @el_pais @RadioRadicale Questo per la Russia non può bastare. C'è bisogno della garanzia che l'Ucr… - RateoC : RT @Agenzia_Ansa: Gli Usa propongono alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in Ucraina… - agenzia_nova : #Ucraina “El Pais”: #Usa e #Nato hanno proposto alla #Russia accordi disarmo in cambio della distensione -