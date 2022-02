Tuo padre | mia madre | Lucia | testo e significato della canzone di Giovanni Truppi a Sanremo 2022

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tuo, miadel cantanteche è in gara nel corsoseconda serata del Festival di. Tuo, miaQuando ti ho incontrata per la prima volta Ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino Senza pensarci, d’istinto, ti ho guardato la mano Per vedere se fossi sposata. Brillano le teste e scintillano le stelle Corrono corrono corrono, gli occhi si chiudono gli attimi cadono Dimmi se sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui. …O siamo sempre stati qui? E quando le cose tra di noi non ...