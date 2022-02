Tragedia di Città Alta | Luigi Gritti e il volo di quattro metri | accertamenti sul lucernario

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bergamo. Una grossa pozza di sangue sul pavimento di un appartamento al quarto piano di una palazzina al civico 13 di via San Giacomo in. Sopra, sul soffitto, unancora aperto. È da qui che martedì mattina sono iniziati glidi Carabinieri, Ats e Ispettorato del lavoro per chiarire la dinamica dell’infortunio costato la vita nel pomeriggio di lunedì (31 gennaio) a, impresario edile 57enne di Almenno San Salvatore. L’uomo, grande sportivo e appassionato in particolare di corsa, stava lavorando alla ristrutturazione della copertura e della facciata del condominio “San Giacomo” con l’impresa edile di famiglia, la “Progetto per Bergamo Snc” di Zogno, che gestiva con i due fratelli Battista e Marco. Proprio quest’ultimo, 56 anni, ha assistito ...