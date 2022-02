Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Parma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Parma – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 23:43 di ieri a sud di Parma. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 47 chilometri di profondità ed epicentro presso Neviano degli Arduini. La scossa, come viene riferito, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno per fortuna segnalazioni di danni a persone o cose. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 febbraio 2022)– Una scossa didi3.7 è stata registrata alle 23:43 di ieri a sud di. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 47 chilometri di profondità ed epicentro presso Neviano degli Arduini. La scossa, come viene riferito, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno per fortuna segnalazioni di danni a persone o cose. L'articolo L'Opinionista.

