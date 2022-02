SI | Fattori | Esercito contro senza tetto | interrogazione a Governo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – “Ci vuole davvero l’per impedire ad associazioni e volontari di distribuire un pasto a chi non può permetterselo? Questo è quanto è avvenuto alla Stazione Termini in nome del decoro e delle attività commerciali così tanto logorate dal Covid”. Lo afferma Elenadi Sinistra Italiana. “Le stazioni ferroviarie, si sa, – prosegue la senatrice di SI – sono luogo di concentrazione purtroppo anche dei. Persone che vivono ai margini della società per mille motivi diversi: depressione, fallimenti della vita, azioni altrui, scelta propria… Associazioni e volontari, con il benestare delle Ferrovie dello Stato, si occupano di dare operatività alle politiche di inclusione per queste persone, laddove spesso la politica e le istituzioni non danno adeguati sostegni.” “Di fatto è stato richiesto ...

