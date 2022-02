Sanremo, per Amadeus debutto col botto (54,7% di share), Mahmood con Blanco per ora primi. Polemiche su Achille Lauro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Può sorridere questa mattina Amadeus leggendo gli ascolti della prima serata del 72esimo Festival di Sanremo, in programma fino al 5 febbraio. La prima puntata della kermesse ha registrato il 54,7% di share, raccogliendo davanti il piccolo schermo 10milioni e 911mila spettatori. La prima parte del debutto di Sanremo 71 si era fermata al 46,4%. Il dato di oggi va ben oltre le previsioni, scherzose, fatte da Fiorello lo scorso anno. Durante la finale, lo showman aveva augurato ai conduttori del 2022 di non avere lo stesso successo che l’amico ha avuto con le due edizioni da lui dirette. L’augurio al contrario ha portato bene. Mahmood con Blanco al primo postoMahmood con Blanco al primo posto. E’ questo il primo verdetto, provvisorio, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Può sorridere questa mattinaleggendo gli ascolti della prima serata del 72esimo Festival di, in programma fino al 5 febbraio. La prima puntata della kermesse ha registrato il 54,7% di, raccogliendo davanti il piccolo schermo 10milioni e 911mila spettatori. La prima parte deldi71 si era fermata al 46,4%. Il dato di oggi va ben oltre le previsioni, scherzose, fatte da Fiorello lo scorso anno. Durante la finale, lo showman aveva augurato ai conduttori del 2022 di non avere lo stesso successo che l’amico ha avuto con le due edizioni da lui dirette. L’augurio al contrario ha portato bene.conal primo postoconal primo posto. E’ questo il primo verdetto, provvisorio, ...

