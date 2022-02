Sanremo 2022 | scaletta della seconda serata

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Amadeus (foto Ufficio Stampa Rai) Ladel Festival diricalca, a grandi linee, quellapremière. Cambiano però i protagonisti e gli ospiti: il vero fulcro dello show. Ad aprire l’appuntamento odierno, condotto come sempre da Amadeus, sarà Sangiovanni, mentre a chiudere la carrellata dei 13 big previsti saranno Highsnob e Hu. Nel mezzo, il grande spettacolo. Occhi puntati, in particolare, sull’ospitata di Laura Pausini e sull’irruzione all’Ariston di Checco Zalone. Ecco lo schema, minuto per minuto. 20.50 – Ingresso Amadeus 20.56 – Sangiovanni con Farfalle 21.02 – Discesa Lorena Cesarini 21.04 – Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia 21.10 – Momento Lorena ...