Sanremo 2022, Lorena Cesarini: 'Io resto nera' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 'Non sono una ragazza italiana come tante. Io resto nera'. Lorena Cesarini porta il tema del razzismo a Sanremo 2022 sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival. Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 'Non sono una ragazza italiana come tante. Io'.porta il tema del razzismo asul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival.

