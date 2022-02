Sanremo 2022 | Cristiano Malgioglio | «Orietta | mi hai copiato il look!» La Berti | «Mi devi dare 100 dollari Ti sei preso la mia guepiere di pizzo!» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)vsDivertente botta e risposta a La Vita in Diretta tra. Parlando del Festival di, il paroliere ha infatti “accusato” la collega, a capo dei collegamenti della kermesse sulla nave da crociera con Fabio Rovazzi, di avergli rubato il look che ha sfoggiato ieri sera (puoi vederlo qui). Parole da cui la cantante si è simpaticamente difesa ricordando all’uomo che ancora gli deve dei soldi per l’acquisto di unaavvenuto a Los Angeles. Un divertente aneddoto che ha fatto sorridere Alberto Matano e gli ospiti in studio. Lo “screzio” è partito quandoha ricordato che cosa significava il look eccentrico mostrato ieri sera: “Ho fatto un ...