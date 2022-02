Red Canzian parla dall’ospedale: “Ho avuto paura di morire. Una mattina non riuscivo più ad alzarmi dal letto”. Ecco come sta l’ex Pooh (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Se ho avuto paura? Tanta. Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche morire. E adesso faccio già piani per il futuro”. A dirlo è Red Canzian al Corriere della Sera: l’ex dei Pooh ha rilasciato la sua prima intervista dopo il ricovero d’urgenza in ospedale a causa di un malore. Dopo esser stato operato per un’infezione cardiaca qualche settimana fa dal professor Giuseppe Minniti, si trova ancora all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. “Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia – ha spiegato il musicista -. Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Se ho? Tanta. Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche. E adesso faccio già piani per il futuro”. A dirlo è Redal Corriere della Sera:deiha rilasciato la sua prima intervista dopo il ricovero d’urgenza in ospedale a causa di un malore. Dopo esser stato operato per un’infezione cardiaca qualche settimana fa dal professor Giuseppe Minniti, si trova ancora all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. “Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia – ha spiegato il musicista -. Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Unanonad ...

