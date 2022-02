Pechino 2022, Marta Bassino: “Non vedo l’ora. Goggia? Se si mette in testa una cosa, la ottiene” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Non vedo l’ora di essere in pista. I Giochi sono una passione, spero di godermi il momento, seguendo la mia filosofia, ‘vivi ogni istante e cogli ogni opportunità”. Non nasconde l’emozione Marta Bassino che in un’intervista a La Stampa racconta le sue sensazioni in vista delle Olimpiadi di Pechino 2022. Oltre al gigante farà il supergigante, la combinata e il team event, “probabilmente anche lo slalom”. Per l’azzurra le rivali più pericolose sono “la svedese Sara Hector, la Shiffrin e la francese Worley“. Spera in una “giornata perfetta” per la medaglia perché “ogni pezzo deve incastrarsi nel posto giusto“. E assicura: “Fisicamente sto bene e sono migliorata dal punto di vista tecnico. A inizio stagione facevo fatica a sciare, a trovare scioltezza e fluidità. Adesso invece mi sento ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Nondi essere in pista. I Giochi sono una passione, spero di godermi il momento, seguendo la mia filosofia, ‘vivi ogni istante e cogli ogni opportunità”. Non nasconde l’emozioneche in un’intervista a La Stampa racconta le sue sensazioni in vista delle Olimpiadi di. Oltre al gigante farà il supergigante, la combinata e il team event, “probabilmente anche lo slalom”. Per l’azzurra le rivali più pericolose sono “la svedese Sara Hector, la Shiffrin e la francese Worley“. Spera in una “giornata perfetta” per la medaglia perché “ogni pezzo deve incastrarsi nel posto giusto“. E assicura: “Fisicamente sto bene e sono migliorata dal punto di vista tecnico. A inizio stagione facevo fatica a sciare, a trovare scioltezza e fluidità. Adesso invece mi sento ...

