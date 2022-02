Nuova mascherina per Osimhen, parla l’inventore: i tempi di recupero (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il dottor Roberto Ruggiero, creatore della mascherina protettiva di Osimhen. Di seguito quanto evidenziato: “Nuova mascherina per Victor? Stamattina abbiamo fatto un’altra consulenza, gli abbiamo modificato la vecchia maschera e abbiamo visto se era perfettamente funzionante. Ci siamo consigliati con il professor Tartaro e ci ha chiesto altre modifiche. Abbiamo dovuto fare la scansione e tutto, i rapporti anatomici sono cambiati, il ragazzo è in via di guarigione completa. Abbiamo definito come sarà sagomata la Nuova maschera che gli consegneremo venerdì. Lui è un passionale, ama giocare a pallone, vorrebbe giocare sempre. Osimhen è molto contento anche perché ha percepito che è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il dottor Roberto Ruggiero, creatore dellaprotettiva di. Di seguito quanto evidenziato: “per Victor? Stamattina abbiamo fatto un’altra consulenza, gli abbiamo modificato la vecchia maschera e abbiamo visto se era perfettamente funzionante. Ci siamo consigliati con il professor Tartaro e ci ha chiesto altre modifiche. Abbiamo dovuto fare la scansione e tutto, i rapporti anatomici sono cambiati, il ragazzo è in via di guarigione completa. Abbiamo definito come sarà sagomata lamaschera che gli consegneremo venerdì. Lui è un passionale, ama giocare a pallone, vorrebbe giocare sempre.è molto contento anche perché ha percepito che è ...

