Non solo legge elettorale. Pd e M5s chiamano tutti i partiti per le riforme istituzionali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Al direttore - La rielezione del presidente Mattarella ha assicurato alle istituzioni la necessaria stabilità nell'interesse del paese, ma il Parlamento e le forze politiche devono ora concretamente ricambiare il suo atto di generosità anche rafforzando il proprio impegno sul versante delle riforme istituzionali. In questa legislatura le commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato sono state protagoniste di un cambiamento significativo della Carta, confermato in alcuni passaggi a larga maggioranza dal voto in aula. Alla riduzione del numero dei parlamentari e al voto dei diciottenni al Senato si aggiungeranno presto altre riforme storiche, vicine al traguardo. Per la prima volta dal 1948 stiamo per aggiornare i principi fondamentali della Costituzione, inserendovi la tutela dell'ambiente. Per la prima volta nella storia della ...

