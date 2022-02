Musetti vola nei quarti a Pune | subito fuori Mager

Leggi su federtennis

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel "Tata Open Maharashtra" sul cemento indiano - live su SuperTennis - il Nex Gen toscano, seconda testa di serie, supera in tre set l’australiano Vukic: il sanremese, terza testa di serie, battuto in rimonta dal portoghese Sousa. Al secondo turno in corsa pure Travaglia, ottavo favorito del seeding, che giovedì si giocherà un posto neicon l’indiano Bhambri