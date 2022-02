MotoGP, Shakedown: Aprilia chiude in bellezza il Day 3 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Aprilia fa la castigamatti dello Shakedown, il test MotoGP per collaudatori e debuttanti che si conclude oggi con il day 3. Maverick Vinales ed Aleix Espargaro fanno un uno due che significa poco a livello di risultato, ma regala tanta fiducia alla casa di Noale. Tanto lavoro per loro ma anche per gli altri, con una stagione 2022 che si avvicina sempre più. Domani, meccanici, ingegneri e piloti si riposeranno, per poi lasciare spazio ai titolari per la prima vera giornata di test invernali, prevista per venerdì 4 febbraio. MotoGP, Shakedown: cosa succede nel day 3? Fa caldo a Sepang, ma meno rispetto alla bollente seconda giornata. Aleix Espargaro e Maverick Vinales comandano le operazioni fin dal primo minuto, nonostante un’innocua scivolata nella tarda mattinata. Nell’ultima ora di sessione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022)fa la castigamatti dello, il testper collaudatori e debuttanti che si conclude oggi con il day 3. Maverick Vinales ed Aleix Espargaro fanno un uno due che significa poco a livello di risultato, ma regala tanta fiducia alla casa di Noale. Tanto lavoro per loro ma anche per gli altri, con una stagione 2022 che si avvicina sempre più. Domani, meccanici, ingegneri e piloti si riposeranno, per poi lasciare spazio ai titolari per la prima vera giornata di test invernali, prevista per venerdì 4 febbraio.: cosa succede nel day 3? Fa caldo a Sepang, ma meno rispetto alla bollente seconda giornata. Aleix Espargaro e Maverick Vinales comandano le operazioni fin dal primo minuto, nonostante un’innocua scivolata nella tarda mattinata. Nell’ultima ora di sessione ...

