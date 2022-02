Michela Murgia in terapia intensiva: normalizzare la malattia è la battaglia più grande (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della malattia di Michela Murgia. Ma è stata lei stessa a volerla dare, condividendo con i suoi follower e i suoi lettori quanto le sta accadendo. Così la scrittrice e attivista ha ammesso di essere stata costretta ad annullare gli appuntamenti in programma, tra cui numerosi spettacoli e ha voluto spiegare per quale motivo non potrà tenere fede ai suoi impegni. Michela Murgia, la malattia e la terapia intensiva Sui social, sia Instagram e Facebook, Michela Murgia ha affidato a un lungo post i suoi pensieri e l’annuncio della malattia. Pur senza entrare troppo nel dettaglio, la scrittrice sottolinea che in tanti le hanno scritto “per manifestare la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia delladi. Ma è stata lei stessa a volerla dare, condividendo con i suoi follower e i suoi lettori quanto le sta accadendo. Così la scrittrice e attivista ha ammesso di essere stata costretta ad annullare gli appuntamenti in programma, tra cui numerosi spettacoli e ha voluto spiegare per quale motivo non potrà tenere fede ai suoi impegni., lae laSui social, sia Instagram e Facebook,ha affidato a un lungo post i suoi pensieri e l’annuncio della. Pur senza entrare troppo nel dettaglio, la scrittrice sottolinea che in tanti le hanno scritto “per manifestare la ...

